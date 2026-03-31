テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、２７日に東京・有明に開業した複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」（東京ドリームパーク、ＴＤＰ）について言及した。ＴＤＰのジャンパーを羽織って会見に出席した同局の西新（あらた）社長は「連日大きなにぎわいになった。（こけら落とし公演となった）Ｂ’ｚのコンサートも大盛況になり、まずは順調なスタートを切った。この