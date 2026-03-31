テレビ朝日の定例会見が31日、東京・六本木の同局で行われた。Netflixの独占配信となったWBCに関しての視聴者の声を聞かれ、西社長は「キー局が協力して放送できないのか、ABEMAとの連携を検討して欲しいという声が一番多かったとうな気がします」と話した。また、次回大会について、西社長は「過去5大会放送していますので、もちろん次回大会に興味はあります。ただ、次回の放送権、配信権を主催者側がどう判断するのかまったく公