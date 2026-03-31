◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）元日本ハム、楽天で今季ブルージェイズに加入したコディ・ポンセ投手（31）が30日（日本時間3日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。3回途中で負傷交代し、5年ぶりのメジャーマウンドは2回1/3を1安打1四球3三振1失点だった。ロッキーズ・菅野智之との投げ合いとなった移籍後初登板初先発は、1、2回を無失点で抑えた。3回は先頭打者に四球を与え、1死