テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、２０２５年度の年度視聴率（２５年３月３１日〜２６年３月２９日）で、個人全体と世帯で全日帯（６〜２４時）、ゴールデン帯（１９〜２２時）、プライム帯（１９〜２３時）の３冠を達成したことについて言及した。個人では２年連続、世帯では４年連続で全局１位を記録。同局の西新（あらた）社長は会見冒頭に「ご試聴いただきました視聴者の方々に感謝しています