放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが31日、Xを更新。トランプ米大統領をネタに、皮肉を込め「1日早いエイプリルフールネタ」を投稿した。デーブは「【速報】トランプ大統領がノーベル平和賞を受賞。いけね、まだ3月31日だった！」とつづった。トランプ氏率いる米国はイスラエルとともにイラン攻撃を開始し、小学生多数らを含む多くの死者が出て、中東軍事情勢の緊迫化や各国に深刻な原油やエネルギー不足危機への