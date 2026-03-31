子どもが独立して家族の人数は減ったのに、スマホ代があまり下がらない。このような状況に違和感を覚えている方は少なくありません。夫婦2人で月1万8千円という通信費は決して珍しくありませんが、現在の環境を考えると見直しの余地があるケースも多いのが実情です。 本記事では、なぜ人数が減っても通信費が下がらないのか、その理由を整理しながら、シニア手前の世帯にとっての現実的な見直し方や格安SIMの選択肢につ