クリス・ヘムズワース＆マーク・ラファロ共演、犯罪小説の巨匠ドン・ウィンズロウ原作のクライムアクション・スリラー『クライム101』が、2026年4月1日（水）よりAmazon にて世界独占配信となる。 ﻿ アメリカ西海岸線を走るハイウェー、101号線上で数百万ドルの宝石が消える強盗事件が多発。4年間におよぶデーヴィス（クリス・ヘムズワース）の完璧な犯行は、人生最大の大金を