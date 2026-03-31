５年ぶりのメジャー復帰登板は悲鳴の中、終わった。３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズの先発コディ・ポンセ投手（３１）が悲劇に見舞われた。本拠地トロントでのロッキーズ戦、３回一死三塁で一、二塁間にゴロが転がった。ポンセはボールを追ったがその際、右足をひねり捕球ができず。三走の生還を許した。グラウンドに倒れ込んだポンセは右膝を押さえ悲鳴。自力で歩くことができずカートに乗って退場した。「７番・