【モデルプレス＝2026/03/31】元乃木坂46の佐藤楓が3月30日、自身のInstagramを更新。ファンクラブイベントの衣装姿を披露した。【写真】28歳元乃木坂「ビジュ最強」美スタイル映えるミニスカ姿◆佐藤楓、オフショル×ミニスカ衣装姿佐藤は「昨日は初めてのファンクラブイベントでした！久しぶりにファンのみなさんとお会いできてとっても楽しい時間を過ごせました」とつづり、ファンクラブイベントのオフショットを公開。オフショ