【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのデニムコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つミニスカ姿◆榊原樹里、ミニスカデニムコーデ公開榊原は「高山昭和館レトロなこの空間だいすき」と岐阜県の昭和の展示が見ら