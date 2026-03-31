【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ずり這いする双子を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「丸いフォルムがたまらない」頭寄せ合うずり這いショット◆中川翔子、ずり這いする双子公開中川は「ハーフバースデーのふたご ずり這い上手になた！」（※原文ママ）とコメントし、色違いのお揃いのチェック柄のスタイをつけた双子がずり這いしている様子を上から