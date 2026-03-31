3月29日、AKB48の元メンバーで女優の篠田麻里子（40）が再婚を発表した。お相手は2024年9月に交際が報じられたIT企業「ナレッジワーク」CEO・麻野耕司氏で、約2年の交際を実らせてのゴールインとなった。【写真を見る】お相手とされる“麻里子様の熱烈ファン”実業家・麻野耕司氏の素顔。プールサイドでポーズをとる「変わらないスタイル」"シンママ"だった篠田が再婚に踏み切った背景には、交際時からの麻野氏との"約束"があっ