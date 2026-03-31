プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。誕生日を迎えた妹・鈴プロとの貴重なオフショットを公開しました。 どっちがお姉ちゃん？吉田姉妹の2ショット投稿が話題 吉田プロは「happy birthday妹子」と書き出し、多数の写真と動画をアップ。投稿日である2月21日に22歳の誕生日を迎えた鈴プロとクレープをおいしそうに食べる様子や、可愛らしい自撮りショットを公開しました。 また「『前髪とかして