農林水産省は31日、燃料や石油製品などの供給や流通について、懸念を感じている農林水産業や食品産業の事業者を対象に相談窓口を設置しました。鈴木農水大臣は31日朝の閣議後の会見で、石油の国家備蓄放出や燃油の激変緩和措置などで「国全体の供給量が不足する事態にはなっていない」との認識を示したうえで「一部の事業者から流通に支障がでているとの声があがっている」と明らかにしました。そのうえで「個々の事例を解決し（流