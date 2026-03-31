中東情勢による医薬品や医療機器への影響が懸念されるとして、政府は31日、医療品などを安定的に確保するため、新たな対策本部を立ち上げました。上野厚労相「医薬品・医療機器・医療物資等の確保は大変重要な課題があります。本部において、対応に向けた議論を進めていきたいと考えております」中東情勢による石油製品への影響が懸念されるなか、医療の現場でも、輸血パックや注射器、人工透析の部品などの医療機器について、今後