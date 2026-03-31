◇インターリーグドジャース2─4ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦で今季初登板初先発。4回0/3を4安打1失点と粘ったが、今季初黒星を喫した。試合後、先発マスクを被ったダルトン・ラッシング捕手（25）は試合前に右腕を励ましたことを明かした。佐々木はオープン戦4試合で防御率15・58と結果を残せず、制球難という課題も