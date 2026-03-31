「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）智弁学園の先発・杉本真滉投手（３年）は１週間５００球の球数制限まで残り３球で降板した。今大会はこの試合までで３完投し、４試合で計４９８球。１２９球を投げた初戦の２０日・花巻東戦からは１週間以上が経過しており、この日は１３１球を投じた時点で１週間５００球に到達することになっていた。小坂監督は試合前取材で「いけるところまでいかせる