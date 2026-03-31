31日午前10時半すぎ、岐阜県飛騨市に建設中の東京大学の実験施設「ハイパーカミオカンデ」のトンネルで配管が破裂しました。警察と消防によりますと、20代から60代の男性作業員5人がケガをして搬送され、このうち2人が重傷だということです。現場はトンネルの入り口から2キロほど入ったところで、配管から空気が漏れ、点検のために圧力をかけたところ破裂したとみられています。ハイパーカミオカンデは、スーパーカミオカンデの後