ボーイズグループTWS（トゥアス）が、4月27日午後6時に5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」をリリースする。運命を超えて愛を勝ち取る姿勢を描いたアルバムで、所属事務所プレディス・エンターテインメントは30日、ティザー映像を公開した。すでに29日にソウル市内で開催したコンサートで、同映像を公開し、ファンを喜ばせていた。韓国メディアのザ・ファクトは31日「映像には、息を切らしながら走り、メンバーが集まる様子が映ってい