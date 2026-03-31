「やかましくてかわいい」「猫さんもトリマーさんもお疲れ様でした」【動画】文句タラタラの猫さん「やかましくてかわいい」元気いっぱいの猫がトリミングされる動画に、そんなコメントが相次いでいます。投稿したのは、名古屋市中村区でドッグサロンとペットホテルを営む「ドッグサロンmarching」（@dogsalon_marching）さん。動画に登場するのは、ラグドールの「そらくん」。実はこの猫、他のトリミングサロンで“出禁”になって