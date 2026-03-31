中国の自動車大手の比亜迪（BYD）は、2025年の通期決算で純利益が前年比18．97％減の326億1900万元（約7540億円）となり、4年ぶりの減益となりました。売上高は8039億6500万元（約18兆6000億円）と3．46％増加したものの、利益面では厳しい結果となり、「増収減益」の構図が鮮明となっています。同社の王伝福会長は年次報告書の中で、新エネルギー車産業について「競争は白熱化し、残酷な淘汰（とうた）戦に突入している」と指摘し