中国初となる7トン級大型輸送ドローン「長鷹-8」が3月31日、中部河南省の省都・鄭州市で初飛行をおこないます。初飛行に向けた各種準備はすでに完了しています。長鷹-8は、中国兵器工業グループが独自に開発した大型輸送ドローンで、全長17メートル、翼幅25メートル、18立方メートルに達する大容量の貨物室を備え、多種な仕様の標準型航空コンテナや特殊なコールドチェーン輸送用保管箱に対応しています。また、積み下ろしは15分以