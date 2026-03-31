さまざまな言葉の中にある「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、前方に広がる進路や文の終わりを明確にする記号の名称など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。お□□ゆ□□□□んヒント：実りや成熟が、普通より遅いこ