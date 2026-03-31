Image: アイリスオーヤマ ここ数年で買ってよかったベスト家電といえば食洗機です。家族で暮らしているとなんだかんだ洗い物も溜まりますが、食事が終わったら食洗機に入れるだけで済むのは気分的にも超ラクで、これがない生活にはちょっと戻れないな…と感じます。ただ、わが家のはビルトインタイプじゃないので、調理台でかなり場所を取るんですよね。スペース効率を考えるとビルトインタ