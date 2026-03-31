ガーディアンズ戦に先発した【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地でのガーディアンズ戦に先発し、5回途中1失点で今季初黒星を喫した。負け投手となったがデーブ・ロバーツ監督は「ロウキの投球に勇気づけられた」と評価した。佐々木は2回まで無失点も、3回1死三塁からクワンの右翼線適時二塁打で先制点を献上。4回は無失点も、5回先