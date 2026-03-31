聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第22弾は「ディレイ」だ。――◆――◆――守備の局面で相手の攻撃スピードあるいは縦の進行を意図的に遅らせるポジショニングや判断を指す。ボール保持者に対して、すぐに奪いに行くのではなく、一定の距離を保ち、縦方向を切りながら対応することで、相手の前進を食い止めつつ、味方が自陣側に戻ったり、守備が整う時間を稼ぐの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 2. フィリピン「日本から軽油調達」
- 3. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
- 4. 満島ひかりが結婚&妊娠を発表
- 5. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
- 6. 子ども欲しくない 女性が65%に
- 7. 小5男児が不明「考えにくい」
- 8. 坂口杏里「義父と連絡取りたい」
- 9. 村上信五 マツコは生きてはいる
- 10. 不二家ケーキの通常価格に衝撃
- 1. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 2. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
- 3. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
- 4. 被害者の写真「削除」を拒否か
- 5. 4月以降のディズニー「変化5選」
- 6. 池袋刺殺 容疑者の母がコメント
- 7. 顔に放尿された 女風で被害続出
- 8. 別府が想像以上にヤバい…廃墟化
- 9. 居酒屋の「お通し」に外国人絶句
- 10. 卒業証書が本物なら「シロに」
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. パンチくん「非公認」商品が物議
- 3. 仏で行方不明 いまだ見つからず
- 4. M9超え? 専門家が警告する震源域
- 5. 地獄絵図の花見 外で用足す女性
- 6. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 7. 日本保守党 来年度予算案賛成へ
- 8. 実は既婚者…マチアプ被害の実態
- 9. 艦艇派遣しようとしない 背景は
- 10. 総理総理総理! 共産議員がため息
- 1. 米軍 イラン攻撃機体に謎ワード
- 2. 大炎上…大谷との差は開く一方だ
- 3. キットカット約12トン盗まれる
- 4. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 5. 命乞い動画の男性、なぜ遺体に
- 6. 海峡封鎖でも 米軍事作戦終結か
- 7. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 8. 台湾で「BA.3.2」の感染者を確認
- 9. 南太平洋のバヌアツでM7.3の地震
- 10. 「もっとも醜い航空機」が飛んだ
- 1. フィリピン「日本から軽油調達」
- 2. 防衛増税 さらなる負担増懸念も
- 3. 妻の家出に激怒 50代夫の末路
- 4. ワークマン新作 即完売＆即転売
- 5. マンション購入時の年収 8が限界
- 6. 「AIのテンプレ」取引先から怒号
- 7. 65歳以上を救う給付金の「条件」
- 8. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
- 9. とんでもない置き土産→顔面蒼白
- 10. ロンドン市場は円買いが継続
- 1. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 2. 山崎実業 towerシリーズがSALEに
- 3. 山崎実業「tower」がSALE価格に
- 4. Amazon 飲料セールで最大54％OFF
- 5. アンダーアーマーが最大56%OFFに
- 6. チャンピオンがAmazonで最大半額
- 7. Amazonセール 注目の目玉商品は?
- 8. サーモスの弁当箱やボトルがお得
- 9. 本日まで AirPodsなど最大22%OFF
- 10. AIスピーカーがAmazonでセールに
- 1. センバツ決勝 予定通り開催へ
- 2. 坂本花織にロシア重鎮また異論
- 3. 吉田 ロコ・ソラーレ退団背景は
- 4. ド軍オーナーの発言 波紋広がる
- 5. 村上宗隆 クリアすべき課題山積
- 6. F1日本GP会場に超大物いた…騒然
- 7. ポンセが途中交代 心配の声も
- 8. 高校野球で不適切事案が相次ぐ
- 9. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 10. 「50歳再集結までしばしお別れ」
- 1. 満島ひかりが結婚&妊娠を発表
- 2. 坂口杏里「義父と連絡取りたい」
- 3. 村上信五 マツコは生きてはいる
- 4. 不二家ケーキの通常価格に衝撃
- 5. VTuber・夢入レゆさんが死去
- 6. 最悪のタイミング…芽郁に困惑
- 7. 「VIVANT」続編 7月放送開始へ
- 8. 『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の結果発表で波乱 ヒンメルは3連覇ならず！TOP30公開
- 9. 横澤夏子のネタに専門家「違法」
- 10. 不穏…「ラヴィット」ファン動揺
- 1. ジム通いの妻「密会」暴かれる
- 2. DAISOの紛失防止タグで不安解消
- 3. 膣から血の塊ドロッ これやばい
- 4. 令和に「昭和の男」一同ドン引き
- 5. 大変身後はスタバを脅かす存在か
- 6. ブルーデニムに変化の兆し
- 7. 出産後に性生活「頻度」に変化か
- 8. 夫の四十九日に「死後離婚」決意
- 9. 「ベーコンポテトパイ」発売へ
- 10. ミスド新作は「ぷにゅん食感」