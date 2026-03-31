聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第22弾は「ディレイ」だ。――◆――◆――守備の局面で相手の攻撃スピードあるいは縦の進行を意図的に遅らせるポジショニングや判断を指す。ボール保持者に対して、すぐに奪いに行くのではなく、一定の距離を保ち、縦方向を切りながら対応することで、相手の前進を食い止めつつ、味方が自陣側に戻ったり、守備が整う時間を稼ぐの