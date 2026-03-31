プロ野球・楽天は31日の公示で、この日先発予定の前田健太投手を1軍登録しました。今季は11年ぶりとなる日本球界復帰。楽天でシーズン初の先発マウンドにあがります。ここまではオープン戦の3試合と、ファーム・リーグの1試合で先発。オープン戦では防御率3.18とするも、直近の2軍日本ハム戦では3回途中6失点でした。またNPBでは通算97勝をマークしており、100勝の大台目前となっています。