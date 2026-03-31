自民党は31日、日本の国旗を損壊する行為を処罰するいわゆる「国旗損壊罪」の創設に向け初会合を開きました。「国旗損壊罪」の創設は日本維新の会との連立合意にも盛り込まれている高市政権の看板政策のひとつです。現在の法律では外国の国旗を損壊するなどした場合、罪に問われますが、日本の国旗については処罰規定がありません。31日の会合では「国旗」の定義やどのような行為が「損壊」にあたるのか、罰則のあり方などについて