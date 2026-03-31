気象庁は3月30日、全国を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。対象期間となる4月5日から13日にかけて、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすいため、各地で平年を大きく上回るかなりの高温となる見込みです。農作物の管理や、積雪の多い地域でのなだれに注意が必要です。 【写真を見る】いつ頃から「かなりの高温」に？全国の2週間気温予報 4月5日頃から全国的にかなりの高温予想 早期天候情報の発表 気象庁が3月30