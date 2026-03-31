フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が２９日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日のゲストは、井上晴美、さとう珠緒、細川ふみえ。１９９０年代から２０００年にかけてのグラビアブームを牽引した３人が登場した。井上は、グラビアの他に女優としても活躍。バストに１億円の保険が掛けられたことでも大きな話題になった。現在は熊本に