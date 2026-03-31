ラマダン（断食月）の日没後の食事を、ムスリムもそうでない人も一緒にイスラム教徒（ムスリム）にとっては、この1か月ほど、日本では2月19日から3月20日まで、イスラムの暦で9番目の月、「ラマダン（断食月）」でした。日没後、最初にとる食事をアラビア語で「イフタール」と呼びます。【写真を見る】シリアの孤児支援のため、東京・池袋で「ラマダン（断食月）の夜」に開かれたイベントラマダン中の3月1日（日）、東京・池袋の「