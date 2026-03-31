株式会社共同通信社（KK共同）は31日、国際社会の最新情勢を伝えるため1949年以来、毎年発行してきた「世界年鑑」を、同日発売された2026年版を最後に休刊すると発表した。インターネット上のデータベースや無料オンライン百科事典の普及を受け、78年の歴史にいったん幕を下ろす。KK共同の親会社でニュース配信を手がける一般社団法人共同通信社は、デジタル時代に即した国際報道の新たなコンテンツ作りに力を入れる。世界年