物議を醸す法案を可決したイスラエル議会で演説するベングビール国家安全保障相/Oren Ben Hakoon/Reuters via CNN Newsourceイスラエル・テルアビブ（CNN）イスラエル議会は30日、テロ行為や民族主義的殺人で有罪判決を受けたパレスチナ人に対する死刑適用範囲を事実上拡大する、物議を醸す法案を可決した。これは、同国の極右勢力にとって10年以上にわたり重要な争点となってきた問題だ。この法案は、ヨルダン川西岸地区の住民が