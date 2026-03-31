テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、フジテレビと対照的にアナウンサーが離職しにくい現状について言及した。同局の西新（あらた）社長は「他局のことについてはコメントを控える」とした上で、「当社は何事にも挑戦するということと、早河（洋）会長がおっしゃっている『敬意の文化』が企業風土としてあるのは間違いない」と説明した。続けて「アナウンサー一人一人が番組やいろんなものにチャレン