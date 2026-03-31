サッカー元日本代表ＦＷの李忠成さんが３１日、都内でスポーツ報知の取材に応じ、本紙が報じた京都の元Ｕ―１８韓国代表ＭＦ尹星俊（ユン・ソンジュン）が日本国籍の取得に動いていることについて「彼が望んでいる理想のキャリアを歩んでほしいし、僕を超えてほしい。日本代表に選ばれるなら、僕がアジア杯決勝（１１年１月２９日１〇０対オーストラリア）で決めたボレーシュートを決めた以上のゴールを彼に決めてほしい」とエ