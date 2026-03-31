◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会▽中学生の部・２回戦鯖江ボーイズ（福井）５−４宮城仙北ボーイズ（東北中央）（３月２７日、綾瀬スポーツ公園第１野球場）宮城仙北は、３月２７日の１回戦で和歌山御坊（和歌山）相手に、初回に大江瑠斗（同）の先制打から着実に加点し、５回コールド勝ちを飾った。勢いに乗って２回戦に臨んだが鯖江ボーイズに惜しくも敗れた。終盤に猛反撃した宮城仙北ナインだが