テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、地上波テレビへの復帰が取り沙汰されるダウンタウンの松本人志について言及した。３月に入って、松本は日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・後１１時２５分）内で放映される「高須クリニック」のＣＭに出演。地上波番組内のＣＭに出演したことや、長髪姿などに視聴者から驚きの声が広がっている。同局の西新（あらた）社長は「他局