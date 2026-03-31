フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子で自己最高となる銀メダルに輝いた千葉百音（２０＝木下グループ）が、女王・坂本花織（シスメックス）の?後継者?としてロシアメディアで指名された。千葉はミラノ・コルティナ五輪で４位と上位争いに食い込むと、世界選手権では見事な演技で観衆を魅了して銀メダルを獲得した。金メダルに輝いた坂本と熱戦を演じるパフォーマンスに、ロシアメディア「ソブスポーツ」が今