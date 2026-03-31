テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」によって国内独占配信されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及した。同局の西新（あらた）社長は「視聴者センターには、ＷＢＣ放送へ今後キー局との連携を検討してほしいという声があった」と説明。ネットフリックスのＷＢＣ放送は視聴したといい、「ネットならではの工夫は入っ