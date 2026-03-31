ホンダ陸上競技部は３１日、東洋大の埼玉・川越キャンパスで４月から加入する短距離男子の柳田大輝（東洋大）の記者会見を開いた。会見前には現在の拠点である大学の陸上競技場で報道陣に練習を公開。柳田は４月以降も拠点を変えず、東洋大の土江寛裕コーチに師事する。柳田は同部加入の決め手をオファーを受けた際に「世界を目指すという言葉が一番刺さったのが大きかった。あとは車と陸上競技で速く走るところが通ずるのもあ