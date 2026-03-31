アイドルグループ・CANDY TUNEが出演するシチュエーションコメディドラマ『原宿てれび。』が、4月3日18時からYouTubeで配信される。CANDY TUNEがグループとして本格的な芝居に初挑戦する作品で、錦鯉の渡辺隆、長谷川雅紀、ゆうたろうも共演する。『原宿てれび。』同作、CANDY TUNEのメンバーが出演するシチュエーションコメディ×バラエティ形式のデジタル番組。YouTubeやTikTokなどSNSを通じて展開、総合演出は、『有吉の壁』『T