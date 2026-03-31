ニッポン放送は３１日、「ショウアップナイター」の公式応援団「チームショウアップ」に、お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースと寺家が新加入することを発表した。バッテリィズは昨年１０月に配信が開始されたポッドキャスト番組「ショウアップナイター６０周年バッテリィズ」のパーソナルティを務めており、今回「チームショウアップ」の加入が実現。レギュラー放送が開始される３月３１日に２人の意気込みがオンエアされ