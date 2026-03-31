疲れたときやストレスが溜まったとき、ついスイーツをたくさん食べてしまう……ということはありませんか？薬剤師で漢方の専門家の大塚まひさ氏によると、それは「カラダが発しているサイン」。そして「不調のサイン」でもあるのだそう。そういうときに嗜好品ばかりで満たしていると、たちまち悪循環に。そこで、無理なく“スイーツ沼”から脱する秘訣を教えてもらいました。「欲しい味」を満たす食養生はストレスフリースーパー