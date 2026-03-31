【モデルプレス＝2026/03/31】元タレントの木下優樹菜が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘と作った夕飯を公開した。【写真】芸人の30代元妻「すっかりお姉さんに」宿題後にキッチンに立つ娘の姿◆木下優樹菜、娘と作った夕飯公開木下は「◆終わって宿題やって夕飯お料理」（※◆は正式には学校の絵文字）とコメントし、キッチンに立ち包丁でピーマンを切っている娘の姿を公開。続いてのストーリーズで、ピーマンと肉