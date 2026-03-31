今年の春の花粉。私史上、最強のアレルギー反応を引き起こし、途方に暮れそうなほど困っています。去年まではちょっと鼻がつまる、のどがイガイガする程度でしたが、今年は大違い。背中に巨大な石でも背負っているのでは？と錯覚するほどの体の重さに、目覚めのくしゃみに鼻づまり。全世界の花粉症に悩まされる人たちはこの時期をどうやってやり過ごしているのか、知恵をお裾分けしてほしいほどです。そして、さらに追い打ちをか