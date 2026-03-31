本日２３時に３月のコンファレンスボード消費者信頼感指数と２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表される。 コンファレンスボード消費者信頼感指数は、前回２月分が予想を大きく上回り、１月分が上方修正される好結果となった。今回は小幅な鈍化が見込まれている。イラン紛争を受けて消費者マインドがどこまで悪化しているかが注目される。 ＪＯＬＴＳは注目度の高い求人件数が前回は予想を上回る