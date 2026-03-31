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アジア株トランプ報道受けた買い続かず、ホルムズ海峡再開しなければ原油高止まり 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 24629.83（-120.96-0.49%） 中国上海総合指数 3908.28（-15.01-0.38%） 台湾加権指数 31798.65（-719.51-2.21%） 韓国総合株価指数 5088.38（-188.92-3.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8500.50（+39.53+0.47%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 71947.55（休場） アジア