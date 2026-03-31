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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（3月）08:30 結果1.4% 予想1.6%前回1.5%（1.6%から修正）（前年比) 結果1.7% 予想1.8%前回1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（2月）08:30 結果2.6% 予想2.7%前回2.7%（完全失業率) 結果1.19倍 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 【中国】 製造業PMI（3月）10:30 結果50.4