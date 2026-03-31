お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が30日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「絶対バレないなら誰と不倫したい？」というお題で、平成ノブシコブシ吉村崇は「自分より背の高い女子ゴルファー」と予想し「とにかくデカい人が好き」と高身長の女性が好みと明かした。津田は「絶対にバレないんやったら…。今1番気になるとい