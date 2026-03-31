◇「PRIMEVIDEOBOXING15」WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級2位・那須川天心（帝拳）＜10回戦＞同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）（2026年4月11日東京・両国国技館）プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が31日、都内の所属ジムで、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）とのWBC同級挑戦者決定戦に向けた練習を公開。この日は